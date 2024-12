Landkreis Harz/vs. - Mal ehrlich: Wer kann sich der Faszination eines Sonnenaufgangs schon entziehen? Der Moment, wenn sich am Horizont ein heller Streifen abzeichnet, die Sonne allmählich emporsteigt und das Dunkel dem Licht weicht...

Lesen Sie auch: Auf der Jagd nach Polarlichtern: So gelingen die perfekten Fotos mit dem Smartphone

Licht in all seinen Variationen ist das Thema der neuen Fotoaktion, zu der die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung im Harz aufrufen. „Faszination Licht“ gilt natürlich nicht nur für Sonnenauf- oder -untergänge. Ein ebensolcher Hingucker ist beispielsweise, wenn die Sonnenstrahlen durch dunkle Wolken oder Bäume im Wald dringen.

Das Licht der untergehenden Sonne beleuchtet eine Blume an der Straße zwischen Wernigerode und der Autobahn 36. Foto: Uta Elste

Fantastische Bilder sind aber auch mit künstlichem Licht möglich - angefangen vom Schein einer Kerze, die die Umgebung in warmes Licht taucht über die sprühenden Funken einer Wunderkerze bis hin zum Feuerwerk oder den Installationen, die häufig Veranstaltungen ein besonderes Flair verleihen. Drei Beispiele stellen wir mit diesem Beitrag vor - außer Konkurrenz natürlich.

Schönste Foto-Beiträge werden im Bürgerpark Wernigerode ausgestellt

Auf solche Bilder, die als Beiträge für die neue Fotoaktion zeigen, wie Licht die Orte im Harz besonders in Szene setzt, freuen wir uns. Im Frühjahr 2025 sollen die schönsten Einsendungen wieder in einer Ausstellung im Bürgerpark Wernigerode zu sehen sein.

Das Bild im JPG-Format sollte eine Datenmenge von mindestens zwei bis maximal fünf Megabyte haben. Beschreiben Sie das Motiv und erläutern Sie kurz und knapp, an welchem Ort im Harz und unter welchen Bedingung es entstand. Die Bilder sollen nach Abschluss unserer vorhergehenden Fotoaktion, in der die Faszination des Wassers thematisiert wurde, ab Juni 2024, entstanden sein. Wichtig: Teilen Sie uns Ihren Familiennamen, die vollständige Adresse sowie eine Telefonnummer für etwaige Rückfragen mit.

Wenn Wunderkerzen brennen und Funken sprühen, sorgt das stets für einen besonderen Moment des Lichts. Foto: Sandra Reulecke

Mit der Teilnahme versichern Sie, das Recht am zugesandten Foto zu haben und dass Sie einverstanden sind, dass wir Ihr Bild kostenlos in Publikationen der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung sowie im Internet veröffentlichen, in einer Ausstellung zeigen und es dafür in unsere Archive aufnehmen sowie bei Bedarf bearbeiten. Sie versichern, dass im Falle der Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt wurden und das Einverständnis der abgebildeten Person an der Weitergabe des Bildes und dessen Veröffentlichung vorliegt.

Auch interessant: Fünf sagenhafte Ausflugsideen für den Harz zum Seele baumeln lassen

Sie erklären ferner Ihr Einverständnis, dass Ihre eingesandten Fotos bei Eignung kostenlos für die Illustration von Verlagssonderveröffentlichungen und Sonderpublikationen verwendet werden dürfen. Schicken Sie Ihre Fotos per E-Mail an die Adresse redaktion.wernigerode@volksstimme.de unter dem Kennwort „Faszination Licht“.