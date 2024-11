Der Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode verabschiedet sich mit einem Besucherrekord in die Winterpause. Schon jetzt verrät Park-Chef Andreas Meling, auf welche Attraktionen sich Besucher im Jahr 2025 freuen dürfen.

Wernigerode. - 166.000 Touristen und Einheimischen haben 2024 den Wernigeröder Bürger- und Miniaturenpark besucht. „Das ist der Spitzenwert für die letzten 20 Jahre“, zeigt sich Parkchef Andreas Meling zufrieden. Nach 212 Tagen beginnt in der grünen Oase am Dornbergsweg die Winterpause. Ruhig wird es in dem beliebtesten Ausflugsziel in Wernigerode trotzdem nicht. Die neuen Attraktionen für die Saison 2025 sind schon in Vorbereitung.