Streit beim Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein im Harz: Weil der Diesel-Geruch der Feldbahnen, mit denen auf dem Gelände gefahren wird, in seinen Garten zieht, beschwert sich ein Nachbar über die beliebte Touristenattraktion. Muss er den Abgas-Geruch ertragen?

Benneckenstein. - Mit einer Feldbahn eine Runde drehen: Im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein ist das seit einiger Zeit möglich. Doch nicht jedem in der Stadt gefällt, was die Museums-Betreiber alles auf ihrem Außengelände anbieten. Ein Nachbar beschwert sich über den Diesel-Geruch, der in seinen Garten ziehe, wenn die Feldbahn nahe seines Grundstücks vorbeifährt.