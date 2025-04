Der Kreisverkehr in Benneckenstein und die anliegenden Straßen werden ab dem 28. April 2025 in vier Baubschnitten grundhaft saniert.

Benneckenstein. - Nachdem der Baustart an der L98 in Benneckenstein im Harz komplett auf 2025 verschoben wurde, sollen die Arbeiten nun in Kürze beginnen. Diese werden unter Vollsperrung ausgeführt, weswegen Autofahrer eine Umleitung in Kauf nehmen müssen.