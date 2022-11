Fels-Werke: In Elbingerode und Rübeland klagen Anwohner über Staub

Elbingerode/Rübeland - Bei Südwind ist es am schlimmsten, sagt Bettina Kaiser. Dann wehen noch mehr Staub und Schmutz als sonst aus dem Tagebau der Fels-Werke in das nahe gelegene Wohngebiet in Elbingerode. In den vergangenen Wochen sei es besonders schlimm gewesen. „Es war kaum möglich, Luft zu holen. Der ganze Ort war wie im Nebel“, berichtet die Elbingeröderin am Volksstimme-Telefon.