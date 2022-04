Ferienprojekt mit Pferdehof in Blankenburg nimmt nächste Hürde

Das Grundstück der Pferdehof am Regenstein GmbH & Co KG aus der Luft. Links befindet sich die Stukenbreite mit der Ferienanlage des Bikerwirts, oben der Mönchemühlenteich. Auf dem Areal soll ein Ferienhausdorf mit Pferdehof und Aktivstall entstehen.

Blankenburg - Die Planungen für ein Ferienhausdorf mit Pferdehof und einem Aktivstall auf einer ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Stukenbreite in Blankenburg gehen in die nächste Runde. Der Blankenburger Stadtrat hat in einer Sondersitzung Grünes Licht gegeben.