Fernwärme: Neues Blockheizkraftwerk in Wernigerode ist kurz vor Fertigstellung

Fünf Millionen Euro investieren die Stadtwerke Wernigerode in das neue Blockheizkraftwerk. Die Harzer Volksstimme hat dem Werk kurz vor der Eröffnung einen Besuch abgestattet.

Das neue Blockheizkraftwerk am Wernigeröder Waldhofbad soll Ende September eingeweiht werden.

Wernigerode - Der Koloss vorm Wernigeröder Waldhofbad fällt ins Auge. Das unansehnliche Grau ist nach dem Farbanstrich einem saftigen Grün-Blau gewichen. Das neue Blockheizkraftwerk der Stadtwerke soll am 29. September offiziell eingeweiht werden. Was viele nicht wissen – ein Teil des neuen Fernwärme-Erzeugers ist bereits in Betrieb.