Ein Großbrand im Wernigeröder Ortsteil Silstedt hat rund 70 Feuerwehrleute beschäftigt. Nun hat die Polizei die Ursache für das Feuer in einem Schuppen geklärt, bei dem mehrere Tiere starben.

Feuer tötet Tauben in Wernigeröder Ortsteil: Was den Großbrand ausgelöst hat

Dachstuhl in Silstedt zerstört

Der Dachstuhl eines Gebäudes im Wernigeröder Ortsteil Silstedt brannte am Dienstagmorgen ab.

Silstedt. - Bei einem Großbrand in Silstedt sind mehrere Tauben unter einem Dach gestorben, die Feuerwehr konnte andere Tiere wie Hühner und Ponys vor den Flammen in einem Stall retten. Nun steht fest, was das Feuer im Wernigeröder Ortsteil ausgelöst hat.