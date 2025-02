Feuerwehr-Einsatz in Silstedt Großbrand bei Wernigerode: Mehrere Tiere in Feuer verendet

Ein Großbrand in Silstedt hat rund 70 Feuerwehrleute beschäftigt. In dem Wernigeröder Ortsteil ging ein Gebäude in Flammen auf, in dem viele Tiere untergebracht waren.