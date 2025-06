Ein Wohnhaus in Ermsleben ist am Samstag bei einem Feuer zerstört worden. Der Bewohner wurde verletzt. Feuerwehren aus neun Orten waren im Einsatz.

Von mehreren Seiten sind die Feuerwehren im Einsatz, um das Feuer in dem Wohnhaus in Ermsleben zu löschen.

Ermsleben/MZ. - Von drei Seiten sind Feuerwehren am Samstag, 7. Juni, im Einsatz, um das Feuer in einem Wohnhaus in Ermsleben, einem Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz, zu löschen. Ein Teil der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 185, in der zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge stehen, ist für die Löscharbeiten gesperrt.