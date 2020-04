In Timmenrode (Landkreis Harz) geriet ein Bungalow in Brand. Ein Bewohner konnte sich retten.

Timmenrode l Am Mittwoch (1. April) geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Bungalow in der Blankenburger Straße in Timmenrode gegen 3 Uhr in Brand. Der Brand brach in einem Schuppenanbau aus und griff auf den Bungalow über. Ein Bewohner, der zu diesem Zeitpunkt in dem Bungalow schlief, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Er erlitt leichte Verbrennungen, sodass er durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Am Bungalow entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.