Im Harz ist ein Feuer in einem Restaurant ausgebrochen. Screenshot: Torfhaus Harzresort

Ein Großbrand hält seit Sonntagmorgen die Feuerwehren in Torfhaus (Niedersachsen) im Harz in Atem.

Torfhaus (kr) l Ein Großbrand hält seit Sonntagmorgen (10. Mai) die Feuerwehren in Torfhaus in Atem. Das Restaurant „Halali“, das zur Ferienanlage Torfhaus Harzresort gehört, steht seit 10 Uhr in Flammen, teilen die Betreiber über ihren Facebook-Account mit. Die Feuerwehren aus Altenau und Bad Harzburg sind laut "Goslarscher Zeitung" im Einsatz. Über die Webcam des Torfhaus Harzresorts ist der Einsatz live mitzuverfolgen, bei dem unter anderem mehrere Drehleitern im Einsatz sind.

„Wir sind tief bestürzt“, schreiben die Betreiber bei Facebook. Die Ursache für das Feuer ist bislang ungeklärt. Der Schaden sei noch nicht absehbar, verletzt worden sei bei dem Feuer bisher niemand. Von Feuerwehren, Polizei oder der Leitstelle Goslar waren am Sonntagmittag noch keine weiteren Informationen zu erhalten.