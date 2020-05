An der Mönchemühle halfen die Kameraden dem Rettungsdienst und trugen eine Frau zum Rettungswagen. Foto: Alexander Beck

Blankenburgs Feuerwehr-Kameraden waren am Sonntag im Dauereinsatz. Auch ein Waldbrand wurde schnell gelöscht

Blankenburg l Der vergangene Sonntag hat für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blankenburg neben dem Gebäudebrand in der Vincentstraße noch drei weitere Einsätze bereitgehalten. Noch während der Aufräumarbeiten in der Altstadt rückten die Retter zu einem gemeldeten Waldbrand im Gebiet rund um die Burgruine Regenstein aus. Insgesamt waren dort 36 Kameraden im Einsatz. Sie rückten mit entsprechender Waldbrandausrüstung und Löschrucksäcken in das unwegsamen Gelände vor, konnten das Feuer schnell entdecken und löschen.

Am Nachmittag war laut Mitteilung von Ortswehrleiter Alexander Beck an der Mönchemühle eine Frau kollabiert. Neben dem Notarzt wurde auch die Feuerwehr alarmiert, um den schonenden Transport der Patientin durch das unwegsame Gelände bis zum Rettungswagen zu übernehmen. Dabei kam das neu umgebaute Fahrzeug für die einfache Rettung aus Höhen und Tiefen (ERHT) zum Einsatz.

Wenig später wurden die Kameraden erneut vom Rettungsdienst angefordert, da sich ein älterer Mann laut den Rettungskräften in einem schlechter Allgemeinzustand befand und über starke Schmerzen klagte. „Aufgrund der Lage im ersten Obergeschoss und den starken Schmerzen entschied sich der Notarzt, die Feuerwehr nachzufordern. Wir haben die Person schonend mittels Drehleiter gerettet und dem Arzt übergeben“, informierte Alexander Beck, der wie schon bei der Menschenrettung kurz zuvor an der Mönchemühle mit insgesamt 14 Kameraden im Einsatz war.