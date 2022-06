Sommerabenteuer Finale mit spitzem Pfeil bei Sebastiansschützen in Wernigerode

Die Ferien sind vorbei und damit auch die Sommerabenteuer-Aktion der Volksstimme. Am letzten Ferientag konnten die Familien ein sportliches Event mit in ihre Ferienerlebnisse aufnehmen: Bogenschießen bei den Sebastiansschützen in Wernigerode.