Im Oberharz am Brocken fragen sich manche Kommunalpolitiker, welchen Nutzen das Hatix-Ticket für die Stadt bringt. Christian Fischer, Chef der Harzer Verkehrsbetriebe, und Steffi Rienäcker als Vorständin der Harz AG, die das Ticket vertreiben, stellten sich auf Einladung der Stadt der Kritik.

Frage nach Nutzen für den Oberharz: Kritik am Hatix-Ticket

Oberharz am Brocken. - Zu teuer? Zu wenig genutzt? Wie sinnvoll ist das Hatix-Ticket überhaupt für Touristen in der Stadt Oberharz am Brocken? Die Betreiber des Urlaubertickets wehren sich gegen die Kritik.