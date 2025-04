Die Vorschüler der Lebenshilfe-Kindertagesstätte "Quasselstrippe" in Wernigerode haben erfolgreich an einem Seepferdchen-Kurs in Wernigerode teilgenommen.

Wernigerode. - Früh übt sich, wer sicher schwimmen will – deshalb setzt die Kindertagesstätte „Quasselstrippe“ der Lebenshilfe in Wernigerode auf Schwimmkurse. Vorschulkinder haben erstmals an einem täglichen Seepferdchen-Kurs teilgenommen. Vier Wochen lang trafen sich zehn Mädchen und Jungen sowie zwei Erzieher jeden Morgen um 6.45 Uhr an der Schwimmhalle an der Weinbergstraße. Eine Stunde lang trainierten Schwimmlehrer mit den Kindern die grundlegenden Bewegungsabläufe im Wasser.