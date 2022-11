Fünf Tage Chaos: Schokoladenfestival lässt Wernigerode im Verkehr ersticken

Der Besucheransturm auf das Schokoladenfestival in Wernigerode hat für ein Verkehrschaos gesorgt.

Wernigerode - Geschätzt 150.000 Gäste an fünf Tagen: Die Organisatoren des Schokoladenfestivals in Wernigerode können mehr als zufrieden sein. Doch der Ansturm auf die Chocolart hat auch Probleme mit sich gebracht. Die Stadt erstickte am Verkehr.