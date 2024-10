Polizei ermittelt zu Schäden rund um Harzlandhalle Ganze Harz-Stadt in Angst: Reifenstecher wüten in Ilsenburg gleich mehrfach

Rund um die Harzlandhalle in Ilsenburg sind Reifen zerstochen worden und weitere Schäden an Autos angerichtet worden: Nicht nur bei einem Vereinsbus, sondern auch bei weiteren Opfern. Nicht das erste Mal in der Harz-Stadt. Die Polizei ermittelt zu den Straftaten.