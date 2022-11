Gastronom aus Schierke stemmt sich gegen das Waldsterben

Nach einer Spendenaktion will Schierke-Investor Thomas Rader 6000 Bäume im Stadtwald pflanzen – was ihn antreibt und wer ihn dabei unterstützt.

Schierke - Nicht reden, sondern handeln. Das ist die Devise von Thomas Rader. Der 57-jährige Niedersachse investiert seit Jahren in Schierke, hat inzwischen mehrere Ferienhäuser, Ferienwohnungen und das italienisches Restaurant Montevino in dem kleinen Touristenort am Fuße des Brockens eröffnet – mit großem Erfolg.