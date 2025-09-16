Nach Hängebrücke und Mega-Zipline - Harzdrenalin plant eine neue Attraktion an der Rappbodetalsperre. Der Stadtrat Oberharz am Brocken hat dem Bebauungsplan bereits zugestimmt. Wird das Abenteuerangebot im Harz bald um ein spektakuläres Highlight erweitert?

Geheimplan im Harz: Harzdrenalin will neue Attraktion an der Rappbodetalsperre bauen

Harzdrenalin plant an seinem Standort bei Rübeland eine neue Attraktion.

Rübeland. - Die Firma Harzdrenalin plant an ihren Standort den Neubau einer Attraktion. Dafür fasste der Stadtrat Oberharz am Brocken in einem ersten Schritt den dafür notwendigen Aufstellungsbeschluss, um den Bebauungsplan für das entsprechende Gebiet zu erweitern.