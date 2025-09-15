Laut Innenministerium Sachsen-Anhalt sind die Neuankünfte von Asylsuchenden in den vergangenen Monaten erheblich zurückgegangen. Auch in der Börde liegt die Anzahl der Asylanträge bis Mitte 2025 leicht unter dem Niveau vom Vorjahr.

Rückgang der Asylanträge: Weniger Neuankünfte in der Börde

Die Zahl der Neuankünfte und damit auch der Asyanträge ist in der ersten Jahreshälfte im Landkreis Börde leicht zurückgegangen.

Haldensleben - Laut Innenministerium Sachsen-Anhalt sind die Neuankünfte von Asylsuchenden in den vergangenen Monaten erheblich zurückgegangen. Dieser Trend bestätige sich sehr deutlich im Monat August. Auch im Landkreis Börde liege die Anzahl der Asylanträge in 2025 bisher leicht unter dem Niveau vom Vorjahr. Dies teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit.