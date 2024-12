Ein Elftklässler aus Aschersleben ist erneut an Leukämie erkrankt. Nun haben sich Schüler aus dem Harz für die Deutsche Stammzellspenderdatei registrieren lassen. Es ist nicht die erste Typisierungsaktion am Gymnasium Wernigerode.

Schüler an Leukämie erkrankt

Wernigerode. - Ein 16-jähriger Schüler aus Aschersleben ist erneut an Leukämie erkrankt. Eine Stammzelltransplantation könnte ihn retten. Aber ein geeigneter Spender mit übereinstimmenden Gewebemerkmalen wurde noch nicht gefunden. Aus diesem Grund gibt es zurzeit viele Typisierungsaktionen – unter anderem in Alsleben und Güsten. Nun haben sich auch Zwölftklässler vom Gymnasium Wernigerode typisieren lassen.

Initiiert wurde die Aktion von den Biologielehrerinnen um Cathleen Rackwitz und dem Vorsitzenden des Vereins für krebskranke Kinder Harz, Avery Kolle. 40 Schüler haben sich typisieren lassen.

Am Gymnasium Wernigerode war es nicht das erste Mal, dass sich Schüler freiwillig für die Deutsche Stammzellspenderdatei registriert haben. „Wir machen das einmal im Jahr in der Oberstufe“, berichtet Rackwitz weiter. „Im Juni haben die Elftklässler die Möglichkeit.“ Die Themen Stammzellspende und Leukämie seien Unterrichtsstoff in den oberen Jahrgängen. Rackwitz erkläre den Schülern dabei unter anderem den Ablauf einer solchen Transplantation.

Übrigens: Die kostenlose Typisierung ist ganz einfach - Wangenabstrich machen und zusammen mit der Einwilligungserklärung zurückschicken. Menschen im Alter zwischen 17 und 50 Jahren können sich in der Datei registrieren lassen.