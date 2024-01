Elke Mertins aus Stapelburg ist seit Jahren als Geocacherin in ihrer Harzer Heimat und ganz Deutschland unterwegs. Darum ist das Hobby für sie so faszinierend.

Geocaching: Per Satellit auf Schatzsuche im Harz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stapelburg. - Wer den Schatz finden will, muss reihenweise Bücher durchforsten. Der Bücherkühlschrank auf dem Grundstück von Elke Mertins ist bis obenhin voll mit Lesestoff – darin versteckt: Ein Logbuch. Dieses wartet in Stapelburg auf Menschen, die ihre Freizeit mit einer modernen Form der Schatzsuche verbringen – so wie die Hausherrin selbst.