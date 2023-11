Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Silstedt. - Die geplante Neuregelung von Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Bereich des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode (WAHB) ist in der Verbandssitzung am Dienstagabend, 14. November, vertagt worden. Geschäftsführer Nikolai Witte scheiterte mit seinem Vorstoß, die Gebührensätze in den Bereichen Wernigerode, der Stadt Oberharz, Ilsenburg, der Gemeinde Nordharz und Derenburg per Beschluss rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres zu verändern.