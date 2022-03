Wirtschaft im Harz Glasmanufaktur „Harzkristall“ Derenburg produziert ihr Rohglas nun selbst

Nach jahrelanger Planung und intensiver Probephase ist in der Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg eine neue Anlage zur Herstellung von Rohglas in Betrieb gegangen. Es wird in Form von handlichen Nuggets produziert und abgefüllt.