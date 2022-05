Warum am Sonnabend 90 Kräfte von Technischen Hilfswerk, Feuerwehr und Rettungsdienst auf dem Walzengießerei-Gelände im Einsatz sind.

Quedlinburg/MZ - Etliche Einsatzfahrzeuge von Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und Rettungsdienst stehen am Sonnabend auf dem Gelände der Walzengießerei und Hartgusswerk Quedlinburg GmbH. Zelte sind aufgebaut, in einem ziehen sich Frauen und Männer Chemiekalienschutzanzüge an.