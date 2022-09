Große Freude bei Feuerwehr Elbingerode über neues Fahrzeug

Elbingerode - Eitel Freude und mächtig viel Lärm aus allen Signalen: So ist der „Neue“ vor der Feuerwache in Elbingerode begrüßt worden. Erik Rübesamen und Matthias Gropp hatten mit zwei weiteren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Elbingerode das auf einem MAN-Chassis und dem Aufbau der Firma Ziegler gebaute Fahrzeug aus Giengen an der Brenz von Baden-Württemberg in den Harz geholt.