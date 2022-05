Grundschule Benneckenstein: Eltern beklagen Unterrichtsausfall

An der Grundschule in Benneckenstein soll es ab kommendem Schuljahr zwei jahrgangsübergreifende Klassen geben.

Benneckenstein - Werden künftig weniger Lehrer an der Grundschule in Benneckenstein unterrichten? Eltern hätten diese Befürchtung an sie herangetragen, berichtete Susann Thielecke, Vorsitzende des Sozialausschusses, unlängst in dem Gremium.