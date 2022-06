Grundschule Hasselfelde: Zweite Klasse ohne Lehrerin?

Eltern der Grundschule in Hasselfelde schlagen Alarm: Sie fürchten, dass ihre Kinder nach den Weihnachtsferien ohne Lehrerin dastehen. Das Landesschulamt sucht nach einer Lösung.

Hasselfelde - Stellen Sie sich vor, die Schule beginnt nach den Weihnachtsferien. 26 Grundschüler sitzen erwartungsvoll im Klassenraum – doch der Platz am Lehrertisch bleibt leer. Dieses Szenario treibt die Eltern der Mädchen und Jungen um, die derzeit die zweite Klasse an der Grundschule „Dr. Hermann Blumenau“ in Hasselfelde besuchen.