In Wernigerode (Landkreis Harz) hat die Polizei einen berauschten Autofahrer stoppen können.

Wernigerode (vs) l Ein 18-Jähriger ist am Sonntag gegen 21.30 Uhr offensichtlich unter Drogen am Steuer eines Pkw BMW auf der Schmatzfelder Straße in Wernigerode gestoppt worden.

Nach Polizeiangaben reagierte ein Schnelltest positiv auf Amphetamin. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

Darüber hinaus erwartet den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz, da diverse Drogen und ein Einhandmesser im Fahrzeug gefunden wurden.