  4. Polizei Harz bestätigt Fälle: Vermisste Senioren im Harz gefunden – beide tot

Zwei Schicksale, ein trauriger Ausgang: Vermisste Senioren im Harz gefunden – beide tot

Wochenlang hat die Polizei im Harz nach zwei vermissten Senioren gesucht – jetzt herrscht traurige Gewissheit. Beide Männer wurden tot entdeckt, einer ganz in der Nähe seines Wohnorts. Was dazu bereits bekannt ist.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 22.08.2025, 09:58
Die Polizei suchte mehrfach mit Unterstützung eines Hubschraubers nach den beiden verschwundenen Senioren.
Die Polizei suchte mehrfach mit Unterstützung eines Hubschraubers nach den beiden verschwundenen Senioren.

Darlingerode/Quedlinburg/Ditfurt. - Die Männer - beide 76 Jahre alt - waren seit Juli verschwunden. Zunächst am 10. Juli ein Mann aus Quedlinburg. Am 25. Juli dann der Bewohner einer Senioren-Wohneinrichtung in Darlingerode. Die Polizei suchte mehrfach mit Bodenkräften, Hubschrauber und Fährtenhunden - erfolglos.