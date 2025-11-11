Wichtige Änderung bei den Banken Tausende Kunden der Harzsparkasse betroffen - Kündigung des Kontos droht

Die Harzsparkasse stellt ihre Systeme um – und verlangt eine aktive Zustimmung ihrer Kunden. Wer bis Ende November nicht reagiert, riskiert die Kündigung seines Kontos. Was Kunden dazu wissen müssen.