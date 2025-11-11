Liveticker
Wichtige Änderung bei den Banken Tausende Kunden der Harzsparkasse betroffen - Kündigung des Kontos droht
Die Harzsparkasse stellt ihre Systeme um – und verlangt eine aktive Zustimmung ihrer Kunden. Wer bis Ende November nicht reagiert, riskiert die Kündigung seines Kontos. Was Kunden dazu wissen müssen.
Landkreis Harz/MZ/tho. - Noch bis zum 30. November haben Kunden der Harzsparkasse Zeit, den geänderten Bedingungen im Überweisungsverkehr zustimmen, sofern sie das nicht schon getan haben.