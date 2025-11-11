weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Kunden der Harzsparkasse betroffen - Kündigung des Kontos droht

Liveticker Tag 2: Angeklagter gesteht – und offenbart wirre Details über Planung und Motive
Wichtige Änderung bei den Banken Tausende Kunden der Harzsparkasse betroffen - Kündigung des Kontos droht

Die Harzsparkasse stellt ihre Systeme um – und verlangt eine aktive Zustimmung ihrer Kunden. Wer bis Ende November nicht reagiert, riskiert die Kündigung seines Kontos. Was Kunden dazu wissen müssen.

Aktualisiert: 11.11.2025, 12:37
Bankkunden müssen Änderungen aktiv zustimmen.
Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Landkreis Harz/MZ/tho. - Noch bis zum 30. November haben Kunden der Harzsparkasse Zeit, den geänderten Bedingungen im Überweisungsverkehr zustimmen, sofern sie das nicht schon getan haben.