Polizei ermittelt im Harz Umweltverschmutzung: Rätselhafte weiße Substanz in Gewässer in Wernigerode entdeckt

Eine unbekannte weiße Substanz hat in Wernigerode einen Vorfluter der Oberflächenentwässerung verschmutzt. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Gewässerverunreinigung - was bislang bekannt ist.