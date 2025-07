Ein 76 Jahre alter Mann, der am Dienstag (29. Juli) oberhalb von Drei Annen Hohne im Harz querfeldein gewandert ist und schließlich jede Orientierung verloren hatte, hat so einen Großeinsatz von Bergwacht und Feuerwehr ausgelöst.

Wernigerode/Drei Annen Hohne. - Er wisse absolut nicht mehr, wo er sei und könne auch kräftemäßig nicht mehr: Mit dieser Botschaft hat ein 76 Jahre alter Mann am Dienstag (29. Juli) gegen 15.30 Uhr via Notruf 112 die Leitstelle in Halberstadt kontaktiert und um Hilfe gebeten.