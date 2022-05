An der Rappbodetalsperre bei Rübeland entsteht derzeit ein neues Bauwerk. Das Unternehmen Harzdrenalin baut einen 38 Meter hohen Aussichtsturm, der künftig das bisher in Wendefurth angesiedelte Wallrunning und eine weitere spektakuläre Attraktion beherbergen soll.

Rübeland - Bauarbeiter eilen hin und her, Besucher bleiben stehen und legen den Kopf in den Nacken, um zu beobachten, wie der Kran langsam ein Bauteil nach dem anderen herablässt. „Solitair“ heißt der neueste Streich von Maik und Stefan Berke, der an der Rappbodetalsperre bei Rübeland unübersehbar in die Höhe wächst. Die beiden Geschäftsführer des Unternehmens Harzdrenalin lassen derzeit unmittelbar neben Megazipline und Hängebrücke eine weitere Attraktion bauen, die es buchstäblich in sich hat.