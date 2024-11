Die beliebten Harzer Schmalspurbahnen schränken ihr Angebot im November 2024 deutlich ein. Welche Abschnitte betroffen sind und was dahintersteckt.

Wernigerode. - Bis zum 28. November 2024 gilt für die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ein eingeschränktes Fahrtenangebot. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Wernigerode mit.

Harzer Schmalspurbahnen: Selketalbahn fährt nicht, Harzquerbahn nur eingeschränt

So werde der Schmalspurzugverkehr im genannten Zeitraum auf der Selketalbahn sowie auf dem Harzquerbahn-Abschnitt zwischen Ilfeld Neanderklinik und Drei Annen Hohne vorübergehend eingestellt.

Hintergrund sind, wie bereits in den Vorjahren, Bauarbeiten in den schwächer frequentierten Novembertagen, um Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und den Fahrzeugen durchzuführen.

HSB: Als Alternative bestehende Busverbindungen nutzen

Das Unternehmen teilte mit, dass alternativ bestehende Busverbindungen genutzt werden könnten. Auch der Zugverkehr zwischen Wernigerode, Drei Annen Hohne und dem Brocken sowie zwischen Nordhausen und Ilfeld Neanderklinik werde fahrplanmäßig durchgeführt.

Üblicherweise befahren die Harzer Schmalspurbahnen drei Abschnitte: die Brockenbahn (19 Kilometer), die Selketalbahn (60 Kilometer) und die Harzquerbahn (61 Kilometer).