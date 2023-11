Die Kinderhilfe für Siebenbürgen unterstützt bedürftige Familien in Rumänien. Rechtzeitig vor Weihnachten ist ein tonnenschwerer Transport vom Vereinssitz in Stapelburg auf die Reise gegangen.

Rund 35 Helfer haben am Donnerstag den zweiten Lkw für den Weihnachtstransport der Kinderhilfe für Siebenbürgen in Stapelburg beladen.

Stapelburg. - Man hört die Helfer, bevor man sie sieht. Vor dem Haus der Familie Rasche in Stapelburg herrscht Stimmengewirr, eine Menschenkette reicht von der Straße in die Garage. Dort lagern Tausende von Kisten, die nun eine nach der anderen in den Lkw wandern. Es ist der zweite, der in diesem Jahr Patenpakete und Weihnachtspäckchen für die Kinderhilfe Siebenbürgen nach Rumänien bringt. „Ich hoffe, dass alles hineinpasst“, sagt Susanne Blank, Vereinsvorstand und Schwester der Gründerin Jenny Rasche.