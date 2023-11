Torfhaus/DUR - Am 2. November wurde der Harzturm in Torfhaus offiziell eröffnet. An seinem Eröffnungstag zog der Aussichtsturm bereits zahlreiche Besucher in seinen Bann - und das, obwohl er eigentlich noch eine Baustelle ist.

Denn die komplette Eröffnung des Harzturms wird wohl noch etwas dauern. Derzeit werden geführte Besichtigungen angeboten, die Besuchern den Zugang zur Baustelle, der Aussichtsplattform in 65 Metern Höhe sowie den Skywalk, eine zweite, gläserne Aussichtsplattform am Turm, ermöglichen.

Harzturm: Wann eröffnet die Erlebnisrutsche "Rasantia"?

Die Eröffnung der Erlebnisrutsche "Rasantia" lässt hingegen noch auf sich warten. Die 110 Meter lange Rutsche wird derzeit noch fertiggestellt, wie es von einer Mitarbeiterin des Harzturms heißt. Letzte Arbeiten werden noch vorgenommen und auch die TÜV-Abnahme muss noch beendet werden.

Dabei spiele das schlechte Wetter der letzten Wochen auch eine große Rolle. Regen und Sturm schränken nicht nur die Öffnungszeiten des Aussichtsturms ein, sondern behindern auch die finalen Arbeiten. Ein genaues Datum, wann die Rutsche "Rasantia" eröffnet wird, kann daher noch nicht genannt werden, heißt es vom Harzturm.

Erlebnisrutsche "Rasantia" im Harz

Die Rutsche wird mit 110 Metern Länge rund um den Harzturm herumführen. Beim Rutschen können Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h erreicht werden, die Zeit wird gemessen. Gerutscht wird mit einem Rutschsack.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde nun der Harzturm eröffnet. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Die Rutsche wird durch "magische Sound- und Lichteffekte", wie es auf der Website des Harzturms heißt, zu einer Attraktion für Groß und Klein. Auch ein Foto von der eigenen Rutschpartie kann danach, im Shop in der Eingangshalle des Harzturms, erworben werden.

Eröffnung des Harzturms: Verzögerung durch Wind, Wetter und Lieferengpässe

Nicht nur die Erlebnisrutsche "Rasantia" ist noch nicht fertig gestellt, auch der Fahrstuhl des Harzturms ist noch nicht in Betrieb. Daher ist der Aussichtsturm derzeit nur über seine zahlreichen Treppen zu erklimmen. Ein barrierefreier Zugang ist noch nicht möglich.

Wind- und Wetterverhältnisse sowie Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien verzögerten eine ursprünglich geplante Eröffnung des Harzturms, die bereits im Sommer stattfinden sollte.