Torfhaus/DUR - Erst am 2. November wurde der Harzturm in Torfhaus für Besucher geöffnet. Am Tag nach der Eröffnung hat der Aussichtsturm aber schon wieder geschlossen.

Laut einer Mitarbeiterin vor Ort ist es im Moment zu gefährlich, den Harzturm zu besteigen. "Weil wir hier oben so viel Wind und Sturm haben", erklärt sie. Das Team überprüfe aber regelmäßig den Wetterbericht, ob der Turm vielleicht noch am Freitag öffnen kann. "Wenn es heute Nachmittag abflacht, können wir aufmachen", sagt sie.

Öffnungszeiten des Harzturmes in Torfhaus hängen vom Wetter ab

"Wir sind hier immer sehr wetterabhängig", sagt die Mitarbeiterin. Der Harzturm stehe in 800 Metern Höhe und ist selbst noch einmal etwa 65 Meter hoch. Das schlechte Wetter jetzt im Herbst beeinflusse den Harzturm deswegen mehr als in niedrigeren Regionen.

Die Sicherheit der Besucher steht für das Team des Harzturmes an erster Stelle. Die Mitarbeiterin sagt, dass Team jeden Morgen den Wetterbericht prüft, ob es sicher sei, den Aussichtsturm aufzumachen oder nicht.

Bisher ist der Besuch des Harzturmes in Torfhaus eingeschränkt. Die Rutsche und der Aufzug sind noch nicht fertig. Es werden daher nur Führungen angeboten und der Besuch ist noch nicht barrierefrei.

Es sei aber noch nicht klar, wann genau die Arbeiten fertig gestellt werden könnten, sagt die Mitarbeiterin. Die Bauarbeiten seien wie die Öffnungszeiten wetterabhängig.