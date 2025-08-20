Gänsehaut, Aussicht und Adrenalin: Der Harzturm in Torfhaus bietet mit der Rutsche „Rasantia“ ein Erlebnis der besonderen Art. In 12 Sekunden geht’s 110 Meter rasant bergab. Reporter Erwin Klein hat die Rutsche getestet.

65 Meter schraubt sich der Harzturm in Torfhaus in die Höhe.

Torfhaus. - Es dauert zwischen 12 und 15 Sekunden, und es tut wirklich gar nicht weh. Auch wenn es am Start etwas unheimlich aussieht: Die silberne Röhre „Rasantia“ auf dem Harzturm in Torfhaus, in die ich mich legen soll, ist etwa so dick wie ein Abwasserrohr und führt bedrohlich steil nach unten. „Einfach entspannen und ruhig liegen bleiben“, meint der freundliche Helfer beim Einstieg. „Geht alles von selbst.“