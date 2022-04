Brandserie am Osterwochenende Hat Polizei den Feuerteufel von Ilsenburg geschnappt?

Mehrere Brandstiftungen haben am Osterwochenende in Ilsenburg und den Ortsteilen Feuerwehren, Polizei und Stadtverwaltung in Atem gehalten. Laut Polizei gibt es eine heiße Spur zu einem Verdächtigen.