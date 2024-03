Die Schwanen-Population in Ilsenburg hat sich offenbar neu sortiert.

Hat Schwan Paul in Ilsenburg einem Artgenossen die Partnerin ausgespannt?

Schwan Paul (im Hintergrund) hat offenbar eine neue Partnerin gefunden. Am Samstag waren beide am Zainthüttentich.

Ilsenburg. - Der Wirbel um die Höckerschwäne in der Ilsenburger Innenstadt geht weiter. Wie vom Osnabrücker Experten, bei dem die Stadt Ilsenburg ein junges Schwanenpaar holte, vorhergesagt, hat es die im Tierreich üblichen Revierkämpfe gegeben.

Bei Schwänen gehen diese zumeist unblutig ab, das stärkere Männchen verbeißt das schwächere. Dies muss sich etwa ab Mittwoch (20. März) entwickelt haben, denn am Freitag (22. März) hatte Altschwan Paul vom Forellenteich mit der jungen Schwänin eine Partnerin an seiner Seite. Der männliche Jungschwan aus Osnabrück seinerseits wurde vom Teich verdrängt, stand dann nach Informationen aus der Stadtverwaltung zunächst hilflos auf dem Markt umher und war am Sonnabend (23. März) zumindest im Innenstadtbereich nicht zu sehen.

Allerdings präsentierte sich am Vormittag des Sonnabends (23. März) der gesamte Forellenteich schwanenlos. Das einzige Tier mit weißem Gefieder war eine Ente, die mit den Schwänen aus Osnabrück nach Ilsenburg kam. Die Suche nach Paul dauerte aber nicht lange, denn das neue Schwanenpaar hatte es sich am Rand des benachbarten Zainthüttenteichs gemütlich gemacht. Beide standen dicht beieinander, die Schwänin futterte ununterbrochen Gras und Paul behielt die Gegend im Auge.

Hoffen auf Nachwuchs

Die nächsten Wochen dürften in Sachen Schwäne noch einmal spannend werden. Die Brutsaison beginnt Anfang April und es ist durchaus möglich, dass sich das neue Schwanenpaar dann auch dem Thema Nachwuchs widmet. Ob es dann ein Nest am Forellenteich oder am Zainthüttenteich gibt, das entscheiden die Schwäne nach den äußeren Bedingungen wie vorhandenem Brutmaterial, geschütztem Platz und Nahrungsgrundlage.

Auf alle Fälle sollten Menschen in der Brutzeit der Schwäne Vorsicht walten lassen, denn das Nest wird vor allem vom Schwanenmann heftig verteidigt. Jeder, der dem Nest und der brütenden Schwänin zu nahe kommt, wird dann attackiert. Die Brutzeit bei Schwänen beträgt ungefähr fünf bis sechs Wochen.