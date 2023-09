Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Silstedt/Wernigerode - Riesig ist sie gewesen – die Nachfrage nach Bauland in und um Wernigerode. Junge Familien haben oftmals vergeblich nach einem Grundstück für ihr Haus gesucht, sind dann in die Nachbargemeinden abgewandert. In Wernigerode reagierte man, entwickelte neue Wohngebiete. Bauland gibt es inzwischen zuhauf, aber es scheint plötzlich nicht mehr überall gefragt zu sein. Besonders spürbar ist das in Silstedt.