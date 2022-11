Heimatgeschichte: Die fast vergessenen Läden des alten Hasserode

Erinnern Sie sich noch an den Tante-Emma-Laden um die Ecke? Die meisten der kleinen Hasseröder Geschäfte gibt es nicht mehr. Heimatforscher Otmar Groß hat für sein neues Buch Zeitzeugen in Wernigerode aufgestöbert.

Wernigerode - Bäckereien, Fleischereien, Friseursalons und Tante-Emma-Läden reihten sich einst in Hasserode aneinander. Mit der Eröffnung der Kaufhallen in den 1970er verschwanden die meisten dieser kleinen Geschäfte für immer von der Bildfläche. In den Erinnerungen der älteren Wernigeröder sind sie geblieben.