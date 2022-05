Hier ensteht eine neue Kita für die Harz-Stadt Ilsenburg

Es geht los am Ilsenburger Bahnhofsteich. Unmittelbar neben dem v genutzten Gewässer soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Zunächst wird das Baufeld vorbereitet.

Seit Montag, 24. Januar, wird die Fläche des neuen Kindergartens in Ilsenburg vom Wildwuchs beräumt. „Richtiger“ Baubeginn soll im späten Frühjahr sein.

Ilsenburg - Das Knattern der Motorsägen ist seit Montag (24. Januar) das vorherrschende Geräusch im ansonsten sehr ruhigen Bereich zwischen dem Bahnhofsteich in Ilsenburg und dem Gelände der Stadtgärtnerei. Viele Jahrzehnte lang war das Gelände ungenutzt. Vor Jahren gab es eine Diskussion über den Bau eines Alten- und Pflegeheims. Letztlich wurde aber nichts daraus und das Gelände blieb leer. Das Einzige, was in die Höhe schoss, waren wilde Sträucher und Bäume.