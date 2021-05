Hilfe für Helfer unter Schock nach tödlichem Unfall im Harz

Wassersport

Magdeburgs Wasserskianlage startet in die Saison

Magdeburgs Wasserski- und Wakeboard-Anlage „Cable Island“ startet am kommenden Sonnabend in die Saison. Die Strandbäder am Neustädter und Barleber See öffneten bereits am vergangenen Wochenende – wetterbedingt mit wenigen Badenden.