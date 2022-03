Hilfspakete aus dem Harz bei Kindern in Odessa angekommen

Eine private Spendenaktion in Derenburg zugunsten von Kindern im ukrainischen Kriegsgebiet ist auf eine große Resonanz gestoßen. Die Waren wurden nun direkt bei ihnen abgegeben.

An der Grenze zu Moldawien warten Frauen mit ihren Kindern auf eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Westen.

Derenburg - Die am ersten März-Wochenende in Derenburg gesammelten Hilfsgüter für Kinder in der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind wie geplant dort eingetroffen und übergeben worden.