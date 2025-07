Archäologie trifft Abenteuer: Reporterin geht auf Spurensuche in Klosterruine im Harz - was sie dabei entdeckt (mit Fotogalerie)

Wernigerode. - Spektakuläre Schätze finden, Geheimnisse untergegangener Kulturen aufdecken, die Welt mit neuen Erkenntnissen in Staunen versetzen: Eine Zeit lang gab es für mich nur einen Wunschberuf - Archäologin! Endlich geht dieser Kindheitstraum nun in Erfüllung. Am fast verschollenen Kloster Himmelpforte nahe Wernigerode darf ich an den Ausgrabungen teilnehmen. Goldmünzen wurden hier schon zu Tage gefördert, Knochen und Waffen ebenso. Was ich wohl finde?