Beim nächsten Hochwasser soll sie unterstützend eingreifen - die Wasserwehr. Die Einsatztruppe wird im Wernigeröder Rathaus vorbereitet.

Wernigerode l Der Bildung einer Wasserwehr in Wernigerode steht nichts mehr im Wege. Die bürokratischen Hürden sind überwunden. Bereits im Juni 2018 hatten die Stadträte grünes Licht für die Satzung gegeben, in der Aufgaben und Pflichten der Wasserwehr niedergeschrieben sind. Die Satzung ist inzwischen von der Kreisverwaltung in Halberstadt bestätigt worden.

Mit der Genehmigung des Haushalts kann es nun auch praktisch losgehen. Etwa 65.000 Euro sind 2019 im städtischen Etat für die Wasserwehr vorgesehen. Unter anderem sollen davon Aufwandsentschädigungen, Ausstattung, Fahrzeug und Ausbildungskosten der Mitglieder bezahlt werden.

Voraussetzung sind zuvor ein Hochwasseralarm- und ein Einsatzplan, informiert Anja Münzberg auf Volksstimme-Nachfrage. „Die Pläne werden derzeit erarbeitet“, so die Chefin des Wernigeröder Ordnungsamtes. „Dies ist jedoch ein komplexer Prozess, der das Zusammenwirken verschiedener Fachbehörden erfordert.“ Darunter der Baubereich und der Wasserbereich, zählt Münzberg auf.

Hochwasser im Harz Wernigerode (ru) l Land unter in Wernigerode und Umgebung. Der Dauerregen hat die Harzbäche Holtemme und Ilse in reißende Flüsse verwandelt. Sie sind über die Ufer getreten. Die Holtemme führt Hochwasser, hier an der Hochschule Harz in Wernigerode. Foto: Regina Urbat



Die Steinerne Renne ist über die Ufer gelaufen, Land unter auf der Bielsteinchaussee bei Wer...



Land unter auf der Bielsteinchaussee, an Anwohner zieht eine Furche. Foto: Regina Urbat



Die Steinerne Renne ist randvoll, die Bahnbrücke der HSB an der Bielsteinchaussee droht ...



Der Durchlass im Triangel an der Zufahrt zum Hasseröder Burghotel schafft die Wassermassen n...



Frauen und Männer der Langelner Feuerwehr ziehen in Veckenstedt die Reste eine zerstört...



Land unter im Camp auf dem Reiterhof an der Grovesmühle in Veckenstedt. Die Kinder wurden in...



Hochwasser in der Kruskastraße in Wernigerode. Anwohner helfen beim Stapeln der Sandsäc...



Hochwasser Kruskastraße in Wernigerode. Mitarbeiter des Bauhofs Wernigerode und Anwohner inf...



Hochwasser Kruskastraße in Wernigerode. Das Wasser der Holtemme sprudelt unter der Brüc...



Die Holtemme kurz vor dem Übertreten des Ufers im Stadtfelde in Wernigerode. Foto: Ivonne Si...



Unterhaltungsverband Holtemme an der Schwachstelle im Einsatz: Sturzbach in Oberhasserode. Foto: ...



Die Holtemmebücke in Derenburg. Foto: Jens Müller



Hochwasser der Holtemme in Derenburg. Foto: Jens Müller



Die Gunst der Berglage und des relativ verhaltenen Dauerregens sorgt eim Bereich Oberhrz für...



Die Bundeswehr fliegt am Donnerstag in Silstedt Bigbags an den aufgeweichten Holtemme-Deich. Foto...



Hubschraubereinsatz der Bundeswehr in Silstedt. Foto: Matthias Bein



Hubschraubereinsatz der Bundeswehr in Silstedt. Foto: Matthias Bein



Anwohner stehen in der historischen Altstadt von Wernigerode vor einer Sandsackmauer. Foto: Matt...



Schaulustige in der Altstadt von Wernigerode und warten vor einem aufgeschütteten Erdwall a...



Die Situation am Zillierbach in Wernigerode, hier an der Promade, ist immer noch angespannt. Foto...



Wassermassen haben in der Holtemme die Stützmauer unterspült, auf der Straße Insel...



Wassermassen haben in der Holtemme in Wernigerode ein Wehr weggerissen. Foto: Regina Urbat



Aufräumen nach der Flut in Wernigerode: Foto: Uta Müller



Kristenbesprechung in Silstedt, mit dabei Kameraden aus Bitterfeld. Foto: Tim Bruns



Kameraden der Blankenburger Feuerwehr beim zweiten Einsatz im Haus Am Stadtpark. Foto: Jens M...



Aufräumen in Derenburg. Foto: Jens Müller



Schneller zum Einsatzort gings in der Radladerschaufel. Foto: Jens Müller



Mit einem Wall aus Sandsäcken wurde der Forellenteich durch die Marienhöfer Straße...



Nach dem Hochwasser in Wernigerode: An der Holtemme im Bereich Insel in Hasserode. Foto: Regina ...



Hochwasser in Darlingerode. Foto: Tim Bruns



Sandsäcke bestimmen im Harz das Straßenbild. Foto: Matthias Bein



Gleichzeitig wird im Rathaus ein Organisationsplan zusammengestellt. „Dieser enthält beispielsweise Angaben zur personellen Untersetzung der Wasserwehr, deren Versammlungsort und besondere Gefahrenstellen.“

Videos Hochwasser 2017 im Harz

Einsatz ab Hochwasser-Alarmstufe 3

Bereits fest steht, dass das Personal der Wasserwehrführung aus dem Ordnungsdezernat und dem Baudezernat herangezogen werden soll, „da hier die erforderliche Fachkompetenz liegt“, begründet Amtschefin Anja Münzberg.

Die Mitglieder der Wasserwehr sollen künftig die Untere Wasserbehörde des Landkreises bei Hochwasserereignissen unterstützen. So sind die Helfer beispielsweise dazu verpflichtet, ab der Hochwasser-Alarmstufe 3 die Pegelstände zu beobachten und die Hochwassergefahr einzuschätzen, Deiche, Dämme, Ufermauern, Wehre und Ähnliches im Augen zu behalten sowie auf ihre Funktionstüchtigkeit zu beurteilen. Die Mitglieder der Wasserwehr können laut Satzung aber auch schon vor Ausrufung der Alarmstufe 3 eingesetzt werden.

Schäden von 2017 werden noch repariert

Gleichzeitig soll die Wasserwehr im Falle einer Flut bei der Sicherung und Reparatur von Schadstellen an Deichen und wasserwirtschaftlichen Anlagen helfen.

Hintergrund: Die Einrichtung von Wasserwehren ist gesetzlich vorgeschrieben. Tätig werden müssen die Kommunen, die erfahrungsgemäß von Hochwasser bedroht sind. Die Kommunen selbst sind in der Finanzierungspflicht, könnten aber beim Land Fördergeld beantragen. Die letzte große Flut ereilte Wernigerode und seine Ortsteile im Juli 2017. Das Hochwasser an den Ufern von Zillierbach, Holtemme und anderen Gewässern hatte allein in Wernigerode Schäden in Millionenhöhe verursacht. Besonders betroffen waren Hasserode sowie der Ortsteil Silstedt. Die Reparaturen aller Schäden werden noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.