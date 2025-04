Projekt für Bedürftige in Afrika Hoffnung für die Ärmsten in Kenia: Verein aus dem Harz verhilft Kindern zu Wasser und Bildung

Frisch zurück aus Kenia: Stefanie Riefenstahl, 56, aus Ilsenburg und ihr Hilfsverein „Steffi gives Hope“ haben in zwei von Armut betroffenen Dörfern in Afrika neue Meilensteine erreicht. Wie der Harzer Verein kenianische Kinder unterstützt.